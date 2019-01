Sanremo, alla Federazione Operaia assemblea pubblica su territorio e sviluppo sostenibile

Sanremo. Domenica mattina alle 10.30 nella sala della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47 si terrà l’assemblea pubblica di Rifondazione Comunista, Sanremo Insieme e Sinistra Italiana, nel corso della quale si discuteranno, in particolare, alcuni argomenti programmatici: gestione del territorio e sviluppo sostenibile, spazi sociali e culturali, ambiente e il sistema attuale di raccolta dei rifiuti.

Dopo il successo della presentazione tenutasi il 16 dicembre al Tabarin, i promotori hanno organizzato questo nuovo incontro per affrontare temi di carattere amministrativo.

“Nell’ambito di un progetto politico-amministrativo aperto invitiamo la cittadinanza e le associazioni a partecipare e contribuire con idee e proposte”.