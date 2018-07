Sanremo, al via la rassegna di teatro dialettale intitolata a Nini Sappia

Sanremo. Avrà inizio questa sera, nella consueta ed ormai consolidata cornice di Piazza San Siro, la 21esima edizione della rassegna di teatro dialettale intitolata a Nini Sappia ed organizzata dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, Assessorato al turismo e manifestazioni.

La Rassegna si articolerà in 7 serate fino all’8 Settembre, nelle quali si esibiranno cinque Compagnie ospiti, per questa edizione provenienti in massima parte dalla Liguria. Particolarità di questa 21 esidizone è la presenza di due compagnie in scena con lo stesso testo, la famosissima “Sotto a chi tocca”, capolavoro di Gilberto Govi e Luigi Orengo, che sarà rappresentata da una compagnia genovese erede della tradizione goviana e da una compagnia savonese, in una sorta di “derby” teatrale tra le due città e tra i due diversi dialetti. Chi saprà meglio interpretare lo spirito della commedia e lo spirito ligure, visto che il tema della commedia è una ricca eredità, che sarà assegnata al primo tra i cugini Pittaluga che avrà un figlio maschio?

Nella serata finale si esibirà la Compagnia Stabile Città di Sanremo e, a seguire, si effettuerà la premiazione.

All’uopo verrà designata una apposita Giuria di esperti che individueranno i vincitori dei seguenti premi: miglior commedia, miglior attore protagonista e miglior attrice, miglior attor giovane e miglior attrice giovane, miglior caratterista maschile e migliore femminile. Sarà inoltre assegnato un premio in base al gradimento del pubblico, che è invitato a votare al termine di ogni rappresentazione.

Di seguito il calendario della rassegna:

sabato 28 Luglio

Compagnia “San Fruttuoso” di Genova

“ MANEZZI INTE ‘N MANEZZO ”

sabato 4 Agosto

“Nuova compagnia dell’allegria” di Genova

“ SOTTO A CHI TOCCA ”

domenica 12 Agosto

Compagnia di prosa “La Torretta” di Savona

“ SOTTO A CHI TOCCA ”

sabato 18 Agosto

Compagnia Stabile Città di Sanremo

“ ROBA DA… LEZE! ovvero tutto quello che si deve sapere sugli avvocati”

sabato 25 Agosto

Compagnia “Sipario cellese” di Celle Ligure (SV)

“ PREBOGGION CELLASCO ”

sabato 1 Settembre

Compagnia “Piccolo varietà” di Pinerolo (TO)

“ UN VER AMIS! ”

sabato 8 Settembre

SERATA FINALE E PREMIAZIONI

Compagnia Stabile Città di Sanremo

“ U NU L’È MAI TROPU TARDI! ”

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero ed avranno inizio alle ore 21.