Sanremo, al Teatro dell’Opera del Casinò va in scena “Il sorriso di Čechov”

Sanremo. Il 3 giugno, alle 21 nel Teatro del Casinò, l’associazione culturale “Liguria-Russia Sanremo Nice Côte d’Azur” (Italia) con collaborazione dell’associazione “Scène Russe de France” (Nizza) presenta un progetto musicale e teatrale “Il sorriso di Čechov”. Insolito per lo spettatore sarà il formato dello spettacolo.

“Sapete signori, cosa dovrebbe essere bello in un uomo? “ Un grande scrittore russo di fine XIX secolo, Anton Čechov, ha risposto a questa domanda in tale modo: “Tutto deve essere perfetto in una persona umana: sia il viso , sia i vestiti, sia l’anima e pensieri!” Sono queste belle qualità umane che saranno discusse in quest’opera piena di umorismo spumeggiante , come uno spruzzo di champagne, serata musicale e teatrale “Il sorriso di Čechov”.

All’inizio della serata, verranno eseguiti famose romanze russe e canzoni di compositori russi, conditi con le battute delle storie di Čechov (eseguite in italiano). Quindi il pubblico si troverà improvvisamente alla reception del paramedico Kuryatin. Ed ecco il diacono Vonmiglasov. Per tutta la notte armeggiò con un dente malato: lo sciacquò con il latte, applicò il rafano a un punto dolente, legò perfino una corda al suo dente – nulla lo aiutò. Quindi, l’assistente medico Kuryatin decide: ha bisogno di un “intervento chirurgico”! Cosa fare: gli spettatori vedranno come Kuryatin ha provato a togliere il dente dal povero diacono Vonmiglasov, con le pinze e persino un osso di una capra… Tutta questa storia è stata trasferita all’opera comica “Chirurgia” di un compositore russo.

Il formato di tutta la serata assume un’atmosfera accogliente del salone del XIX ° secolo. Il pubblico sarà immerso nell’era della fine del XIX secolo, e loro stessi diventeranno partecipanti diretti alla performance. Questo formato dell’intimità dello spettatore e dell’attore, aggiungerà alla serata l’insolito ed il piccante.

La regista dello spettacolo (la regista-ospite del Teatro Mariinsky) Olga Malikova e cantanti e musicisti:

Artem Tarasenko (tenore) Firenze, Italia

Emil Abdullaiev (basso) Spezia, Italia

Rinat Kurmashov (piano) Montenegro

Anna Kokhan (violino) Russia

Artemi Gvazava (violino ) Finlandia

L’organizzatrice del progetto è Olga Nordfors (vice presidente dell’associazione “Liguria-Russia Sanremo Nice Côté d’Azur” (Italia), presidente dell’associazione “La Scéne Russe de France”(Nizza), cantante ed insegnante, che ha già presentato al pubblico di Sanremo due spettacoli, interpretati dal gruppo di attori di San Pietroburgo. La regista e l’autore dell’idea “Il sorriso di Čechov ” , un regista-ospite del Teatro Mariinsky, presidente dell’art agency “Lo specchio del palco” (San Pietroburgo), direttore artistico dell’associazione “La Scène Russe de France”, rappresentante a San Pietroburgo dell’associazione internazionale “Friends of St.Peterburg” (Sanada, Toronto) Svolto in scena nell’ottobre 2017 con il sostegno del Sindaco di Sanremo e della Chiesa ortodossa russa di Sanremo,la sua opera di autore e con la sua direzione un dramma musicale dedicata alla famiglia dell’ultimo imperatore russo Nicola II “Chi avrà perseverato fino alla fine”, ha fatto un’enorme risonanza ed interesse del pubblico nella cultura russa.

Recentemente, a maggio 2018, a Sanremo ha presentato al pubblico una commedia musicale “Il guaio di avere un cuore tenero” Questa performance anche ha causato una tempesta di applausi e

risposte entusiastiche da parte del pubblico. L’associazione “Liguria-Russia Sanremo Nice “ con il suo presidente onorario Massimiliano Traettino, mira non solo a rafforzare i legami

culturali tra Russia e Italia, ma anche la nascita del genere del teatro musicale nella regione Liguria. Progetti presentati da Olga Nordfors e Olga Malikova trovare applausi entusiastici dal pubblico e supporto nei distretti amministrativi.

I fondi raccolti dai vendita dei biglietti Raccolti dai biglietti vanno per aiutare all’associazione “Adesso basta” che si occupa di raccogliere beni di prima necessita’ per famiglie italiane in difficoltà’ visti i tempi di crisi determinati dalle difficoltà attuali dovute alla congiuntura economica.