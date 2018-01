Teatro dell’Opera del Casinò: “Danze nel tempo e dal mondo”

Sanremo. Sarà l’Arpa lo strumento principe del prossimo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, giovedì 11 gennaio al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, alle ore 17.

L’arpista Floraleda Sacchi, accompagnata dai professori della Sinfonica e diretta del Maestro Diego Ceretta, presenterà un programma particolare per arpa ed orchestra che da Debussy arriverà a Respighi, passando per Montero e Warlok Capriol.

Si tratta di: Danze sacre e profane per Arpa ed Archi (1904) di Claude Debussy (1862/1918), Magica y misteriosa Buenos Aires per Archi (2016, dedicada a Floraleda Sacchi) di Claudia Montero; Suite per Orchestra d’Archi (1928) di Peter Warlock Capriol (1894/1930); Antiche arie e danze per Liuto, Suite n° 3 (1937) per Archi di Ottorino Respighi (1879/1936)

È questo l’ultimo appuntamento con i classici concerti della Sinfonica al casinò, prima della pausa nella quale parte dei Professori sarà impegnata con il Festival della Canzone Italiana – come ormai avviene da anni – prima con le prove a Roma e poi, da fine mese, con le prove al Teatro Ariston.

Gli appuntamenti con l’Orchestra però non si fermeranno: durante il periodo “festivaliero” si terranno altri concerti: giovedì 18 gennaio (con l’Orchestra al completo di ritorno dalle prove romane), poi giovedì 25 gennaio e giovedì 1° febbraio (con formazioni ridotte).

Prezzi biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo per Soci COOP e studenti universitari).

Prezzi abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi per studenti, 20 €; 15 ingressi per iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili telefonicamente al numero 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure alla biglietteria del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili online direttamente sul sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.