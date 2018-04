Sanremo, al Palafiori la nuova rappresentazione del progetto di educazione stradale

Sanremo. Il protagonista di “Guido, la strada in bici” è un pupazzo che accompagna i bambini in una storia divertente e accattivante, capace di trasformarsi in vero e proprio spettacolo che andrà in scena lunedì 9 aprile alle 10, nella Sala Ninfea del Palafiori (3° piano) e poi anche martedì 10 e mercoledì 11 aprile (due rappresentazioni la mattina e una terza nel pomeriggio, ad eccezione del martedì quando lo spettacolo si svolgerà solo la mattina).

“Guido, la strada in bici” è la nuova rappresentazione del progetto di educazione stradale “La Strada Maestra” organizzato dal Comando di Polizia Municipale e si rivolge agli alunni delle scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

E’ stato studiato dal comando insieme all’associazione culturale Teatro dei Mille Colori di Salvatore Stella, nell’ambito di un ciclo triennale di rappresentazioni in cui vengono sviluppati diversi temi legati alla sicurezza stradale con modalità e linguaggio adatti agli spettatori più giovani. La fascia d’età interessata, infatti, è quella compresa tra i 5 e gli 11 anni. Nelle tre giornate parteciperanno oltre 1.500 bambini.

La settimana successiva verrà allestita la consueta mostra dei disegni e lavori realizzati dalle varie scuole sul tema della sicurezza stradale. Tra i disegni verrà individuato quello da utilizzare per il calendario scolastico 2018/2019 che da diversi anni viene distribuito nelle classi e per il manifesto dell’edizione 2019 della manifestazione “La Strada Maestra”.