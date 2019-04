Sanremo, al Museo Civico incontro sul tema “Dalla galletta dei vichinghi al brandacujun”

Sanremo. Mercoledì 3 aprile alle 16,30 al Museo Civico di Sanremo in Piazza Nota, incontro organizzato a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri sul tema “Dalla Galletta dei Vichinghi al Brandacujun” con Laura Cerponi e Gianni Venturi. Un viaggio fra i millenni ed i continenti inseguendo la storia del pesce che ha cambiato il mondo.

Laura Cerponi, autrice del libro “Il nobile veneziano e il pesce Valentino” e Gianni Venturi, autore di diversi libri di storia locale ci condurranno tramite letture da diari medievali, disegni e cronache in un viaggio di oltre mille anni fra Venezia e il Circolo Polare Artico, le coste dell’America del Nord e quelle dell’Africa Nord Occidentale, fino alle repubbliche marinare e alle Albissole del ‘600 per capire come un cibo proveniente dal Nord Estremo, lo stoccafisso, sia entrato nella tradizione locale già a partire dal 1612.

Ritrovamenti di lische di pesce ad Haithabu, alla base della Penisola dello Yutland, antico insediamento vichingo, oggi Patrimonio dell’UNESCO, danno conferma scientifica di ciò che già veniva raccontato nella saga islandese di Egil del XIII secolo, ovvero dell’esistenza di un bene molto prezioso commerciato fra l’estremo nord della Norvegia e l’Inghilterra. Da allora lo stoccafisso è stato co-protagonista di molte vicende storiche fra cui la scoperta del Nord America da parte di Vichinghi e Baschi, il Concilio di Trento, la Guerra di Indipendenza Americana, fino agli aiuti dopo il terremoto di Messina.