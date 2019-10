Sanremo, al Floriseum incontro su “Prono soccorso Natura”

Sanremo. Il 27 ottobre, dalle 16.30, verrà organizzato al Floriseum un incontro, gratuito e aperto a tutti, su Prono soccorso natura. Avrà la durata di circa 2 ore.

Mal di testa? mal di schiena? influenza?…cosa fare? hai in casa quelle boccette o tavolette di quel rimedio acquistato in erboristeria ma non ti ricordi più a cosa serve ne come si utilizza? allora questo incontro è stato pensato per te..!

«Durante l’incontro verrà presentato il corso breve di utilizzo delle materie trattare in relazione ai disturbi più comuni». Al termine dell’incontro è previsto “L’ aperitivo Floreale” per chi avesse piacere di parteciparvi è necessario prenotare comunicandolo via whatsapp 3385498135.

Presenta l’incontro Dalia Lottero, operatore Olistico in Reflessologia Plantare Integrata Naturopatica e socio UPOIN Unione Italiana Naturopati e Operatori Olistici.