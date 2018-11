Sanremo, al Floriseum convegno dedicato alla palma da datteri

Sanremo. Al Floriseum un pomeriggio dal sapore mediterraneo, tra palme e degustazione dei succosi datteri Medjool.

Albero della vita e pane del deserto, la straordinaria epopea della palma da datteri lungo le sponde del Mediterraneo, sarà il tema di un interessante convegno che si svolgerà sabato 10 novembre alle 16,30 presso il Floriseum, in Corso Cavallotti 113, a Villa Ormond.

Alessandro Carassale (DAFIST Università di Genova) tratterà gli Aspetti storici e commerciali della palma da datteri nel Ponente ligure. Un storia avvincente che lega le città di Bordighera e Sanremo al commercio delle foglie di palme verso le comunità judaiche e cattoliche di tutt’Europa. Dal palmeto più a nord del Mondo, lungo il sentiero del Beodo di Bordighera e le valli di Sanremo, dal XVI al XX secolo partivano le palme ebraiche e cristiane per le piazze religiose di Roma, Praga, Mantova, Trieste.

Claudio Littardi (Centro Studi e Ricerche per le palme) parlerà di Aspetti biologici, colturali e paesaggistici della palma da datteri. Sarà l’occasione per conoscere il sesso delle palme dattilifere, la longevità, le tecniche coltura, scoprire il loro centro d’origine ancestrale e i lunghi processi della domesticazione ad opera dell’uomo. Dalla Bibbia al Corano, al Nuovo testamento, al Magico Egitto la palma è l’albero eletto che mette in relazione l’uomo con la Divinità.

Seguirà una degustazione di succosi datteri Medjool dolci primizie provenienti dalle assolate oasi sahariane. Con la collaborazione della Compagnia d’a parmura di Bordighera.

L’incontro fa parte di una serie di seminari, organizzata in collaborazione tra il CREA, Club per l’Unesco di Sanremo e Comune di Sanremo e ha l’obiettivo di illustrare, con taglio divulgativo, gli aspetti storico-culturali, scientifici e polifunzionali delle specie mediterranee più rappresentative, trattando ogni volta una pianta differente.

Partecipazione libera, per ulteriori informazioni: 335 5808477.