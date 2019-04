Sanremo, al Club Tenco il concerto di Olden “A60 Tour”

Sanremo. Nuovo appuntamento con “Venticinque note”: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, per domani, domenica 14 aprile, il concerto di Olden dal titolo A60 Tour. Ad accompagnarlo saranno Flavio Ferri (Delta V) alle tastiere e theremin e Ulrich Sandner alla chitarra acustica ed elettrica.

Olden, classe 1978, pubblica A60, quinto lavoro discografico. Cresciuto con le audio-cassette degli anni ’60 dei genitori, che ne hanno influenzato la formazione artistica facendone «un po’ un giovane-vecchio che avrebbe desiderato nascere 80 anni fa, frequentare Enzo, Luigi, Fabrizio; da tenebroso artista che ama la Francia ma è cresciuto anche con i Beatles».

In A60 Olden colleziona nove brani provenienti appunto dai Sixties, a volte di provenienza straniera ma tutti diventati successi anche in Italia, senza indulgere per forza ai brani strafamosi.

L’incontro è previsto per le 18 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero.

Il prossimo appuntamento del Club Tenco è con Complice la musica – Viva Vecchioni previsto per il venerdì 10 maggio al Teatro del Casinò di Sanremo. I biglietti (platea 20 €, galleria 15 €) possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro del Casinò (martedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19) e il giorno dello spettacolo. Prenotazioni telefoniche al: 0184 / 544633 in orario di ufficio. Prevendite online su www.clubtenco.it.