Sanremo, al cinema Centrale proiezione in lingua originale del film “Il viaggio di Yao-Yao”

Sanremo. La Sidef, Società italiana dei francesisti, sezione di Sanremo, invita ad assistere alle proiezioni del film “Il viaggio di Yao-Yao” in lingua originale francese con sottotitoli in italiano, che si svolgeranno al cinema Centrale presso la sala Tabarin di Sanremo lunedì 13 gennaio alle 16.30, 19.15 e 21.30.

Il film racconta la storia di Yao, che vive nel nord del Senegal e che ha tredici anni e vuole incontrare a tutti i costi il suo idolo: Seydou Tall, un celebre attore francese che deve recarsi a Dakar per presentare il suo nuovo libro. Per realizzare il suo sogno Yao organizza la sua fuga a 387 km da casa su strade sconnesse e mille difficoltà.

Il gesto del ragazzo, colpisce l’attore che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Tra mille avventure Seydou riscopre le tradizioni e le personalità che costituiscono il suo paese d’origine fino a trovare la spinta necessaria per alzarsi e danzare in un ballo con i suoi compatrioti: una danza semplice, ma intensa e lungo il percorso si arricchisce interiormente perché apprende un nuovo concetto di comunità e di tempo.