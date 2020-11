Sanremo, al bar Mac Daniel partite di scacchi gratuite

Sanremo. Comodamente a casa vostra lezioni di scacchi per tutte le età a partire da 6 anni in su, a Sanremo e in tutta la Provincia di Imperia.

L’iniziativa nasce dal sito web scacchistico “Scacchi Sanremo” che con l’occasione desidera anche ricordare a tutti gli appassionati del “Nobil Giuoco” che a Sanremo è possibile giocare a scacchi tutti i giorni dalle 16 alle 18 esclusi lunedì e festivi (orario provvisorio anti covid, altrimenti usualmente dalle 18 in poi).

La sede di gioco è il bar “Mac Daniel” in via Martiri della Liberta’ 169 in Sanremo. Chiunque può giocare gratuitamente una partita di scacchi usufruendo delle scacchiere e orologi già disponibili in sede. Giocatori appassionati ti aspettano per numerose sfide scacchistiche per tutti i livelli ed età.

Tutte le informazioni nel sito web scacchisanremo.altervista.org.