Sanremo, a Villa Ormond concerto dell’Orchestra Sinfonica “Piazzolla: aspettando l’anniversario”

Sanremo. Proseguono gli appuntamenti settimanali per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo nell’incantevole location di Villa Ormond.

Giovedì 27 agosto alle 21.30 l’orchestra Sinfonica si esibirà diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo, Direttore Artistico e Stabile dell’ Istituzione, e con la partecipazione Bandoneon Cesare Chiacchiaretta nel concerto “Piazzolla: aspettando l’anniversario”.

L’ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà come sempre scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito. Si invita e si ricorda che in base alle disposizioni ministeriali del 16 agosto Art 1 . è obbligatorio indossare la mascherina dall’ingresso fino al termine dell’evento

Ricordiamo che i concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell’Orchestra www.sinfonicasanremo.it e per coloro che visto il tutto esaurito saranno disponibili brevi pillole e sui profili social Facebook e Instagram dell’Orchestra Sinfonica.

Il programma della serata: direttore Giancarlo De Lorenzo, Bandoneon Cesare Chiacchiaretta,

Richard Galliano

Melodicelli

Habanerando

La valse a Margaux

Astor Piazzolla

Aconcagua Concerto per Bandoneon e Orchestra

1) Allegro moderato

2) Moderato

3) Presto

Astor Piazzolla

Adios Nonino

Oblivion