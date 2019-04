Sanremo, a Palazzo Roverizio presentazione del libro “Vorrei essere un gatto”

Sanremo. “Vorrei essere un gatto”, è arrivata in libreria una fiaba magica! Il libro sarà presentato in anteprima a Sanremo venerdì 12 aprile presso Palazzo Roverizio, alle 17, 30 e alle 21.

Chi non vorrebbe essere un gatto? E’ quello che desidera un giorno Sara, che scopre di potersi trasmutare in felino e, in quel modo, intrufolarsi negli anfratti più nascosti, fino a viaggiare attraverso le dimensioni. Assieme al suo amico Leo, gatto vivace dal portamento fiero, scopriamo un mondo nascosto, più giusto e luminoso, dove l’amore rende tutto possibile.

É certo che, dopo questa appassionante lettura, sarà inevitabile osservare con occhi nuovi qualunque gatto s’incontri…

Dario Daniele, sanremese, insegna diritto ed economia politica presso l’Istituto superiore statale “C. Colombo” di Sanremo e Taggia (IM).

Attivo ambientalista e libero viaggiatore fin da giovane (ha visitato ad ora oltre cinquanta Paesi del mondo), si occupa da tempo di problematiche legate ai Paesi in via di sviluppo, soprattutto nell’ambito dell’organizzazione Assefa ONLUS (www.assefa.org), di cui è uno dei volontari, con sede nazionale proprio a Sanremo. Il romanzo è arricchito dal contributo di di Sara di Vittori e dalle illustrazioni di Paolo Pinto.