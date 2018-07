Sanremo. Domenica 8 luglio in piazza Muccioli e in piazza Eroi Sanremesi si svolgerà il tradizionale Mercato Antiquario che ricorre la seconda domenica di ogni mese. Le bancarelle proporranno come sempre una selezionata raccolta di articoli di antiquariato e da collezione, così come oggetti dei tempi passati, anche umili ma non per questo disprezzabili, e curiosità di ogni genere.