San Lorenzo al Mare, torna la rassegna letteraria “Due parole in riva al mare”

San Lorenzo al Mare. Torna per il settimo anno consecutivo la rassegna letteraria “Due parole in riva al mare”, organizzata dall’associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di Imperia e della Regione Liguria.

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico.

Mercoledì 1 agosto alle 21 Rosella Postorino presenta Le assaggiatrici, Feltrinelli; evento in collaborazione con Borgate dal Vivo dialoga con l’autrice Laura Amoretti, consigliera provinciale e regionale di parità.

Mercoledì 8 agosto alle 21 Annarita Briganti presenta Quello che non sappiamo, Cairo edizioni. Dialogano con l’autrice la libraia Nadia (Libreria di Imperia) e la libraia Antonella (Libreria di Rivoli).

Tutti gli incontri sono gratuitie si svolgono nella piazza al mare a San Lorenzo al mare. Le serate saranno arricchite da letture e musica. In caso di maltempo gli incontri saranno spostati nella Sala Beckett de Teatro dell’Albero. Manifesto – volantino