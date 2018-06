San Lorenzo al mare, dal 28 giugno al 30 agosto torna la rassegna letteraria Due parole in riva al mare

San Lorenzo al mare. Torna per il settimo anno consecutivo la rassegna letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di Imperia e della Regione Liguria.

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico. Ci saranno infatti romanzo rosa, humor, ma anche storia gialla, testimonianze di vita, narrazioni di viaggio e una speciale serata che omaggerà il plenilunio con un trekking tra bellezze del territorio e magia della narrazione.

Alcune delle finalità dell’evento, oltre la promozione della lettura e la sua importanza nella vita dell’essere umano, sono la promozione del benessere, il riconoscimento delle pari opportunità, parità di opportunità per la formazione a favore dei giovani e soprattutto la creazione di una rete tra librai, festival e Gruppi di Lettura. I protagonisti di questa edizione di Due parole in riva al mare saranno il gruppo di lettura Frammenti di Imperia, la compagnia dei lettori di Savona ( nato e condotto dai librai della Feltrinelli di Savona) e dal Club dei giovani lettori Le ombre dei libri (ragazzi forti lettori da 15 a 18 anni).

Altra novità di questa edizione 2018 è la prestigiosa collaborazione con il Festival Borgate dal Vivo che organizzerà due date del suo programma all’interno e in collaborazione con Due parole in riva al mare. Borgate dal vivo è un progetto di rinascita. La rinascita delle borgate alpine, il riscatto culturale di un vasto territorio che sta vivendo un fortissimo ritorno, demografico ed economico, attraverso eventi culturali. Più precisamente attraverso un festival letterario, che attraverserà tutto l’arco alpino occidentale, dal mare di Cervo alle vette del Cervino e che porterà il mondo nelle borgate e che aprirà le borgate verso il mondo. Gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare cureranno inoltre le letture della rassegna.

Due parole in riva al mare inizierà ufficialmente giovedì 28 giugno alle 18,30 con l’attesissimo Trekking letterario al chiaro di luna che quest’anno vedrà la partecipazione speciale di Chiara Trevisan, la Lettrice vis a vis in una performance Casa è comunque altrove. Una passeggiata tra natura e letteratura alla scoperta dell’ Anello di Cipressa con Barbara Campanini, guida naturalistica certificata.

Mercoledì 4 luglio alle 21 sarà ospite Matteo Losa per presentare Piccole fiabe per grandi guerrieri, Mondadori. Dialogherà con il Club dei giovani lettori Le Ombre dei libri e la libraia Nadia. Piccole fiabe per grandi guerrieri è un libro di fiabe contro il cancro, per raccontarlo disegnandone le emozioni attraverso la struttura della fiaba classica. Nove storie, per affrontarlo e possibilmente sconfiggerlo, senza mai nominarlo. Perché è proprio a questo che servono le fiabe, fin da quando siamo piccoli: esorcizzare e sconfiggere le paure, insegnandoci a conoscere la realtà. Fiabe universali da leggere ad ogni età. Anche se non si è bambini,anche se non si è malati.

Diventa protagonista il viaggio e la scoperta mercoledì 11 luglio alle 21 con Frank Lotta e Ritorno alle terre selvagge, Sperling & Kupfer e ne parlerà con Gaia Ammirati, giornalista di Imperiapost del sua avventura sulla strada di Into the wild e la scoperta della storia di Chris McCandless verso l’ Alaska e la libertà. La sua spedizione, che doveva essere in solitaria, si rivela densa di incontri con avventurieri, studenti, un compagno fidato e, finalmente, con se stesso. In questo libro, corredato di foto, Frank racconta la sua avventura e il suo omaggio: fra ghiacci e imprevisti, non trova risposte, ma il proprio ruolo sì. È un underdog, quelli su cui nessuno scommette, sempre in gioco e pronto a ripartire, perché è lì, lontano da tutti, che le cose migliori accadono.

Il gruppo di lettura Frammenti , nato tre anni fa’ per la volontà due amiche lettrici e una libraia nella Mondadori di Imperia, presenterà sabato 4 luglio alle 21 Chiara Moscardelli e il suo esilarante nuovo libro Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli, Giunti.

Mercoledì 18 luglio alle 21 il protagonista della serata sarà il romanzo storico: Raffaella Ranise, a cento anni dal tragico epilogo, ci racconta I Romanov, storia di una dinastia tra luci e ombre, Marsilio edizione. Dialogherà con l’autrice Laura Amoretti, consigliera provinciale e regionale di pari opportunità e ci sarà la speciale partecipazione del Museo della Moda e del profumo Daphné di Sanremo.

Torna a San Lorenzo al mare il 25 luglio alle 21 la scrittrice Barbara Fiorio per raccontare il suo nuovo libro Vittoria, Feltrinelli, un inno all’amicizia e alla creatività, e la serata sarà a cura dal gruppo di lettura La compagnia dei lettori di Savona.

Entriamo nel vivo del festival con la collaborazione del Festival Borgate dal vivo con due ospiti speciali: venerdì 27 luglio alle 21 Valentina Farinaccio presenta Le poche cose certe, Mondadori e ne parla con Alberto Milesi, direttore artistico di Borgate dal vivo e mercoledì 1 agosto alle 21 Rosella Postorino, dopo aver girato tutta l’ Italia nel tour de Le assaggiatrici, Feltrinelli il suo grandissimo successo editoriale e finalista al premio Campiello 2018 torna a casa per parlarne con Laura Amoretti, consigliera provinciale e regionale di parità. Con una rara capacità di dar conto alle ambiguità dell’animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi alla storia vera Margot Wolk ( assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf) racconta la vicenda eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della storia, forte dei desideri della giovinezza.

Mercoledì 8 agosto alle 21 è la volta della scrittrice e giornalista Annarita Briganti che insieme Nadia Schiavini (Imperia) e Antonella Menzio (Rivoli), libraie e amiche, presentano Quello che non sappiamo (Cairo edizioni) un libro per tutti quelli che credono nel potere della scrittura e delle relazioni, reali o virtuali.

Mercoledì 22 agosto alle 21 Matteo Bussola presenterà La vita fino a te (Einaudi edizioni) e dialogherà con Stefano Pastorino, speaker di Radio Skylab di Varazze. Dopo il successo di Notti in bianco, baci a colazione Matteo Bussola scrive un libro sull’amore di coppia vissuto, immaginato, sperato, fallito. L’amore che “non ti completa, ma ti comincia”.

Questa edizione si conclude Louise Hay Celebration Day, evento a cura di Leslye Pario, D.ssa biologo nutrizionista.

Una giornata dedicata a Louise Hay: il 30 agosto, a un anno esatto dalla scomparsa di Louise Hay si celebra il suo lavoro e gli insegnamenti che ha lasciato, si tratta di un evento open, gratuito, che si svolgerà in tutte le città italiane e in altri paesi del mondo. Un mini corso gratuito dalle 15 alle 20 rivolto a tutti coloro che conoscono il metodo di Louise Hay o che hanno sentito parlare e vorrebbero saperne di più.

Letture a cura degli attori della Compagnia Teatro dell’Albero. Interventi musicali a cura degli allievi dell’Associazione Pantamusica. Allestimento del Salotto letterario a cura del Mobilificio Denegri. Interventi musicali alla chitarra di Mauro Vero.

Mediapartner Imperiapost in collaborazione con il festival al borgate dal vivo.

Direzione artistica: associazione culturale due parole in riva al mare.

Si ringraziano:

Agenzia San Lorenzo, Il Giardino di Magdala, Edicola al Mare, Mobilificio Denegri, Ristorante Il Veliero, Gelateria La Playa, Bar U Nustromu, Cave Littardi, La Rivierasca, L&D Comunications, Diamoci un taglio, Estetica Malibù, Mondadori Store Imperia, Ristorante Il Basto, Agenzia Immobiliare Michelini, La Baia dei Gabbiani, Hotel Riviera dei Fiori e Olio Carli.