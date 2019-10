San Biagio della Cima, appuntamento con “I Sensi della Terra” 

San Biagio della Cima. Domenica 13 ottobre sarà aperta al pubblico dalle ore 16 alle 18 l’esposizione “I Sensi della Terra” allestita all’interno del “Bastu”, un aggregato di cantine e stalle nel cuore del centro storico di San Biagio della Cima. Un percorso immersivo attraverso 5 stanze, una per ogni senso dal tatto al gusto passando per udito, vista e olfatto, per scoprire le caratteristiche uniche dell’estremo ponente ligure.

L’ultima tappa sarà dedicata al “Gusto” con assaggi dei prodotti tipici.Un primo passo di una visita che potrà proseguire verso l’esterno. Ci si troverà infatti nel cuore del “Parco Biamonti” che risalendo i carruggi, innondati dal profumo del mosto, si estende verso le campagne seguendo la voce narrante dello scrittore Francesco Biamonti.

Il “Bastu” e l’esposizione “I Sensi della Terra” sono aperti ogni seconda e ultima domenica del mese. Ingresso intero €3, ridotto (ragazzi fino a 12 anni) €1

Info: http://www.parcobiamonti.it/