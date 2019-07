San Bartolomeo al Mare, riuscita la seconda serata del M&T Festival

San Bartolomeo al Mare. Anche la seconda serata del M&T Festival è stata un successo. Dopo il brillante spettacolo Forever Queen di martedì, anche la “jam-session” multi-artistica di mercoledì, con il format Mi-Love come celebrazione del Bello in tutte le sue forme ha riscosso notevoli apprezzamenti da parte del numerosissimo pubblico di Piazza Torre Santa Maria.

Questa sera risate garantite con la prima rappresentazione assoluta della pièce teatrale Quattro ristoranti e un funerale (teatro), a cura della associazione culturale Le Fanfalucche, con Marco Aimone, Alberto Barbi, Elisabetta Gullì, Lara Quaglia, Paolo la Torre. E’ la storia di uno chef famoso, dei suoi assistenti litigiosi, di una cucina interattiva e di una fidanzata capricciosa. Una commedia che unisce linguaggi diversi, circo, magia, con risate garantite e momenti di stupore.

Venerdì due ore con i grandi successi della musica italiana ed internazionale proposti dalla SuperBand. Sabato la performance di uno personaggi più straordinari ed eclettici del mondo musicale italiano, Gegè Telesforo. Domenica serata finale con le canzoni autobiografiche di Sergio Moses.

Giovedì 11 luglio

Quattro ristoranti e un funerale (teatro)

Venerdì 12 luglio

Superband

Sabato 13 luglio

Gegè Telesforo Group

Domenica 14 luglio

Moses & Band it Live tour 2018/2019

Superband: La Superband è una super formazione di musicisti liguri provenienti da varie realtà musicali. Ne fanno parte Giorgio Usai (voce e tastiera, New Trolls), Alfredo Vandresi (voce e batteria, Delirium), Paolo Ballardini (voce e chitarra, I migliori anni Rai 1) e Emico Bianchi (voce e tastiera, Gens e F3). Propongono un repertorio molto divertente e coinvolgente che comprende i grandi successi della musica italiana (Lucio Battisti e Formula Tre, Equipe 84, Fabrizio De Andrè, PFM ecc.), del rock americano e inglese (Pink Floyd, Cream, Beach Boys, Alan Parson ecc.) e Soul rhythm’n blues (Wilson Pickett, James Brown, Blues Brothers, Eric Clapton). Due ore con i grandi successi della musica italiana ed internazionale.

Gegè Telesforo Group: Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, Gegè Telesforo è un artista poliedrico e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Bob Berg.

Il 5 Aprile 2017 è stato nominato UNICEF Good Will Ambassador per il suo impegno artistico a favore di tutti i “Bambini in pericolo”, una delle più significative campagne dell’UNICEF. È inventore e promotore del progetto Soundz for Children, (cui è dedicato il tour dal vivo), finalizzato alla rimozione di tutti gli ostacoli socio-culturali che impediscono un armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini.

Sta attualmente conoscendo un periodo particolarmente felice della sua carriera: è musicista e vocalist, con la pubblicazione del suo nuovo ed entusiasmante cd “Fun Slow Ride”, che rappresenta un nuovo e deciso passo in avanti, con tanti ospiti e collaborazioni internazionali, e della raccolta dei suoi numerosi successi nel “Songbook”, libro di spartiti e compilation on line; è ricercatore e divulgatore musicale, con il programma “Soundcheck” per Radio24 dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, scoperti anche grazie a un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità; è comunicatore tv, su Rai5 con il nuovo programma “VariazioniSuTema” nel quale parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Un nuovo stile per raccontare l’arte ed il mestiere della musica, con la chiave ironica che rimane comune denominatore di tutte le attività di Gegé. Gegè Telesforo vocal, Dario Deidda bass, Michele Santoleri drums, Domenico Sanna piano-keys.

Moses & Band it Live Tour 2018/2019

Un progetto firmato Sergio Moses, un tour che descrive la semplicità di un live curato in ogni particolare dove il carattere di ogni componente dei “Band It” ne esce fuori vincente e sincero. Un racconto inedito attraverso canzoni autobiografiche di Sergio Moses.

Moses Band.it sono: Sergio Moses – voce e chitarra, Aldo Bussolino – basso, Monica Moky Farronato – chitarra, Marzio Francone – batteria. Lo spettacolo si concretizza in un racconto musicale, un viaggio e tante storie attraverso le quali Sergio Moses ripercorrerà la sua vita di artista che non è diversa dalla vita di ognuno di noi. All’esecuzione di canzoni autobiografiche, brani inediti si alterneranno racconti di vita e momenti particolari descritti da Sergio Moses, storie del passato e del presente con la consapevolezza che da oggi è possibile essere di nuovo speciali: “perché si diventa la persona giusta uno sbaglio alla volta”. Un concerto speciale e unico che mescola sapientemente le parole con la musica con i racconti e con le canzoni: un racconto autobiografico pieno di vita e di emozioni che entrano nel cuore e che raccontano un pezzo di vita di ognuno di noi.