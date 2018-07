San Bartolomeo al mare, il M&T Festival chiude stasera con la versione concerto di Tommy

San Bartolomeo al mare. Serata finale del M&T Festival di San Bartolomeo al Mare in piazza Torre Santa Maria alle 21,30. Questa sera con la versione concerto di Tommy, lo storico musical dei The Who, messo in scena dalla “2Little Time Band” dopo lo straordinario successo di “Superstar”.

Nel pieno rispetto dell’opera originale, la band, grazie all’esecuzione della musica dal vivo, riproduce un sound trascinante e i cantanti, di altissimo livello, fanno rivivere tutta l’emozione e la magia di uno dei musical più famosi di tutti i tempi.

Lo spettacolo verrà arricchito da immagini video e da un narratore che aiuterà il pubblico a non perdere il filo della storia. Il cast è ricco, affiatato e di grandissima qualità: Paolo Bonfanti, Grazia Quaranta, Fabio Milanese, Aldo De Scalzi, Roberto Tiranti, Matteo Merli, Valeria Bruzzone, Claudio Boero, Morena Campus, Agostino Marafioti, Fausto Sidri, Antonio Esposito, Andrea Leoncini, Gabriele Marenco, Massimo Modesti, Alessandro Pelle.