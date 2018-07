San Bartolomeo al mare, gli eventi dal 17 luglio al 2 settembre

San Bartolomeo al mare. L’estate di San Bartolomeo al mare propone un’altra settimana con appuntamenti come sempre destinati ad un target in linea con la frequentazione turistica della cittadina del Golfo dianese.

Il programma prevede per martedì il prestigioso concerto della Twynham School, che ha sede a Christchurch, vicino a Bournemouth, una località balneare sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Con un coro, una band e un’orchestra, la Twynham School proporrà musiche pop e colonne sonore.

Mercoledì invece il consueto coinvolgente karaoke con Paolo Bianco. Venerdì, per i bimbi lo spettacolo BurattinArte (all’Anfiteatro), mentre in Piazza Torre Santa Maria andrà in scena lo spettacolo teatrale “Taxi a 2 piazze” realizzato dalla Compagnia Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare dell’Associazione San Matteo, per la regia di Ermanno Vanoli. In scena andranno Wolmer Bergamini, Marco Pesce, Jet Van Wieingen, Marina Ghirardi, Emilio Capalbo, Lino Rocca, Gianluca Robbione, Davide Regis. Luci e suoni: Gianluca Robbione. Costumi e scenografia: Gianna Tripepi.

Sabato e domenica si svolgerà la terza edizione di “ciappa ciappa 2.0″, raduno aperto a ogni tipo di moto, organizzato dall’Harley Davidson Italian Club. Sabato, dalle 19 il “ciappa party”, poi balli country e dalle ore 22 live music con i Recovered. Domenica ritrovo alle 9,30 e a seguire giro panoramico e djset.

Shopping sul mare con le bancarelle tutto il giorno da venerdì a domenica e Shopping d’estate domenica in via Europa, via Ischia e via della Repubblica.

Programma

Martedì 17 luglio – ore 21.30

Twynham School in concerto

Piazza Torre Santa Maria

Mercoledì 18 luglio – ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco

Anfiteatro

Venerdì 20 luglio – ore 21.15

“BurattinArte” – Spettacolo per bambini

Anfiteatro

Venerdì 20 luglio – ore 21.30

“Taxi a due piazze” – manifestazione teatrale

Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 20 a domenica 22 luglio – tutto il giorno

Shopping sul Mare – Bancarelle

Lungomare delle Nazioni

Sabato 21 luglio – ore 19.00

Ciappa Ciappa 2.0 – 3a Edizione

Serata musica con i “Recovered”

Piazza Torre Santa Maria

Domenica 22 luglio – ore 9.30

Ciappa Ciappa 2.0 – 3a Edizione

Piazza Torre Santa Maria

Domenica 22 luglio – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

EVENTI della SETTIMANA SUCCESSIVA

Martedì 24 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Floraleda Sacchi – Arpa

Piazza Rovere

Mercoledì 25 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Stefano Maffizzoni – flauto

Leonardo Zunica – pianoforte

Piazza Rovere

Mercoledì 25 luglio – ore 21.00

Festa di Chiappa

Piazza Sottana – Località Chiappa

Giovedì 26 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Carlos Gonzales – liutaio

Eudoro Grade – chitarra

Piazza Rovere

Giovedì 26 luglio – ore 21.30

Dj Tex – Animazione musicale

Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 26 luglio – ore 18.00

Festa di Sant’Anna “Musica e parole tra i caruggi”.

Borgata Poiolo

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio a partire dalle ore 19.00

Sagra dei Rebattabuse

Piazzale Olimpia, area manifestazioni

Venerdì 27 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Elisa Scudeller – violino

Piazza Rovere

Sabato 28 luglio – ore 21.00

Cartoon show – Spettacolo per bambini

Piazza Torre Santa Maria

Sabato 28 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – David Fons – viola

Kei Hichiko – pianoforte

Piazza Rovere

Domenica 29 luglio – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

Domenica 29 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – finale concorso internazionale Rovere d’Oro

Piazza Rovere

ATTIVITA’ STABILI

ANIMAZIONE ESTIVA: dal 25 giugno al 2 settembre.

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì – ore 17.30/19.30

Anfiteatro

BABY DANCE: luglio e agosto

Tutti i lunedì di luglio – ore 21.00/22.00

Tutti i martedì di agosto – ore 21.00/22.00

Anfiteatro

GINNASTICA DEL RISVEGLIO: dal 25 giugno al 31 agosto.

Dal lunedì al venerdì – ore 9.00/10.00

Largo Scofferi

ZUMBA: dal 25 giugno al 29 agosto.

Tutti i mercoledì – ore 10.00/11.00

Piazza Torre Santa Maria

SHOPPING SOTTO LE STELLE: bancarelle dal 1 luglio al 2 settembre – ore 16.00/24.00 Lungomare delle Nazioni.