San Bartolomeo al Mare, giochi di magia e balloon art in piazza Torre Santa Maria

San Bartolomeo al Mare. Proseguono a San Bartolomeo al Mare i festeggiamenti natalizi e di fine anno. Dopo il successo ormai consueto del mercatino di sabato 8 e domenica 9 dicembre, che è coinciso con le celebrazioni per il Cinquantenario del paese, sabato in Piazza Torre Santa Maria alle 14,30, si entra nel vivo con lo spettacolo per bambini di Magic Alex, che intratterrà le famiglie con piccoli giochi di magia e balloon art.

Alessandro Fornuto, in arte Magic Alex, ha frequentato la scuola di improvvisazione teatrale con la compagnia “Il vagone dei Comici” e partecipato a numerosi corsi di animazione e di magia ed altrettanti concorsi. E’ stato ospite in TV a “La Domenica del Villaggio” su Rete4.

Lunedì, dopo la tradizionale Santa Messa di Natale, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio, Mostra dei Presepi presso la Chiesa della Divina Misericordia.

Questo il programma degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

Sabato 22 dicembre alle 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per bambini, con Magic Alex

Lunedì 24 dicembre

Santa Messa di Natale

Alle 22 – Santuario Nostra Signora della Rovere

Alle 23 – Parrocchia di San Bartolomeo

Al termine della Messa, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio alle 15 -18.30

Chiesa Divina Misericordia

Mostra dei Presepi

Inaugurazione della mostra a cura della Parrocchia il 25 dicembre dopo la messa delle 10, apertura alle 16.30/18.30. Dal 26 al 6 gennaio alle 15/18.30. Il 31 dicembre alle 15/17.30.

Sabato 29 dicembre alle 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per Bambini

Domenica 30 dicembre / Tutto il giorno

Mercato di Forte dei Marmi

Piazza Andrea Doria

Dal 31 dicembre al 6 gennaio / Tutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

Mercatino “Aspettando la Befana”

Mercatino di oggettistiche varie.

Lunedì 31 dicembre alle 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Aspettando il Capodanno… dei Bambini

Musica, animazione e baby dance per i più piccoli in attesa dell’arrivo del Nuovo Anno.

Con Magic Alex, truccabimbi, baby dance, giochi e intrattenimenti.

Martedì 1 gennaio / Ritrovo alle 14

Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’Anno

Una passeggiata con la guida provinciale Luca Patelli, per iniziare al meglio il nuovo anno: all’aria aperta, sul nostro territorio, tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti. Al ritorno, scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Durata 2 ore circa.

Martedì 1 gennaio alle 14 -18

Piazza Torre Santa Maria

Brindiamo al Nuovo Anno

Musica, ballo e animazione, spumante e panettone in riva al mare per brindare insieme all’inizio del Nuovo Anno.

Sabato 5 gennaio alle 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Karibe Band Show

Sabato 5 gennaio alle 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Laboratorio “Aspettando la Befana”

Laboratorio tematico per bambini a cura della Cooperativa Diana.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio / Tutto il giorno

Palestra Scuole Medie – Piazza dei caduti

26° Trofeo indoor Epifania

Trofeo di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri SBM di San Bartolomeo al Mare.