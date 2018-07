San Bartolomeo al mare, dal 3 al 5 agosto appuntamento con il “Rovere Jazz”

San Bartolomeo al mare. A San Bartolomeo al mare è la settimana del Rovere Jazz Festival. Dopo il successo del Rovere d’Oro, del M&T Festival, degli eventi per la settimana europea della musica, in attesa di SanBart Cabaret e degli altri grandi eventi del piccolo paese del Golfo dianese, la magia del jazz incontra i luoghi di raccoglimento più suggestivi della Riviera ligure di ponente. Da venerdì a domenica, sul Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere (ingresso libero, alle 21,30), tre grandi appuntamenti proposti dalla direzione artistica del dinamico Alex Nicoli, batterista, presidente dell’associazione culturale La Ritmica, fondata da Gianni Branca.

L’alto contenuto artistico della rassegna viene garantito dalla presenza di interpreti straordinari: venerdì la vocalist Paola Folli, corista tra le più richieste in Italia, accompagnerà le sonorità jazz, pop, soul, funk e musica d’autore dell’Iguazù Acustic Trio; sabato il giovane sassofonista Marco Scipione arricchirà l’affascinante percorso musicale del jazz tracciato dai Timeline; domenica Paolo Di Sabatino, pianista, compositore, arrangiatore, nutrirà lo spirito dei musicofili con il suo trio Trace Elements (Dominique Di Piazza al basso elettrico e Damien Schmitt alla batteria).

“E’ un alto grande appuntamento che contribuisce a valorizzare e a far conoscere ulteriormente il nome di San Bartolomeo al Mare – spiega il Sindaco, Valerio Urso -. Non un semplice intrattenimento, ma una manifestazione di alto valore artistico e culturale”.

Rovere Jazz Festival

4^ Edizione

Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere

Alle 21,30

Venerdì 3 agosto

Iguazù Acustic Trio & Paola Folli

Sabato 4 agosto

Timeline feat Marco Scipione

Domenica 5 agosto

Trace Elements

Iguazù Acustic Trio & Paola Folli

Paola Folli: voce

Fabio Gianni: piano

Marco Mistrangelo: basso elettrico

Alex Battini de Barreiro: batteria

Paola Folli, nota al grande pubblico come vocal coach di X Factor e corista tra le più richieste in Italia, da alcuni anni ha investito con successo sulla figura di solista. La Folli, di squisita formazione pop, ha spesso affiancato e condiviso il palco con diversi esponenti della musica jazz. Nel 2002 è stata scelta come interprete femminile della colonna sonora del film d’animazione «Johan Padan alla scoperta delle Americhe», tratto dall’omonima opera di Dario Fo. Dal 2008 partecipa ai tour di Elio e le Storie Tese.

Iguazù Acustic Trio nasce dalla comune passione per le sonorità del Sud America. Il gruppo comincia a prendere forma nel 2007, dopo una decennale frequentazione nell’ambito della musica latina più commerciale. Ognuno dei musicisti ha portato in questo progetto le proprie esperienze e le proprie passioni musicali, fatte di jazz, pop, soul, funk, musica d’autore; dalle energiche sonorità afrocubane con contaminazioni jazz, ad arrangiamenti personali di cover che fanno omaggio a grandi personalità del Latin Jazz internazionale: il risultato è molto eterogeneo e sicuramente accattivante, anche grazie a momenti di grande energia e virtuosismo.

L’attività concertistica del Trio passa da Festival Jazz nazionali ed internazionali, a performance in importanti Jazz club, oltre ad essere Testimonial Band della Yamaha con Master classes, Stages ed eventi fieristici di settore. Nel luglio del 2010, distribuito a livello mondiale da RaiTrade – Video Radio, esce il Cd “Rubio”, special guest il leggendario percussionista Alex Acuña.

Timeline feat Marco Scipione

Marco Scipione: sax

Alberto Bonacasa: piano e tastiere

Federico Malaman: basso elettrico

Maxx Furian: batteria

La formazione musicale “Timeline” composta da Maxx Furian, Federico Malaman, Alberto Bonacasa nasce dalla comune passione per il jazz e le sue contaminazioni che dagli anni ’40 ad oggi hanno segnato un’evoluzione stilistica sempre originale ed innovativa stimolando quei musicisti che volevano sperimentare e spingersi oltre i canoni della tradizione.

Propone un repertorio di brani originali nei quali si evidenziano le diversità ritmiche, armoniche e melodiche che hanno influenzato nel tempo l’affascinante percorso musicale del jazz. Il gruppo si avvale della collaborazione del giovane sassofonista Marco Scipione, musicista di grande talento, salito alla ribalta negli ultimi anni durante le tournée con il cantante Mario Biondi sia in Italia che all’estero.

A testimonianza del lavoro svolto in questi tre anni di attività, la band ha realizzato un CD di recente pubblicazione intitolato “Sunday morning”, con la collaborazione di solisti ospiti del calibro di Maurizio Giammarco (sax), Stef Burns (chitarra), Martin Miller (chitarra), Alex “Pacho” Rossi (percussioni).

Trace Elements

Paolo Di Sabatino – piano

Dominique Di Piazza – basso elettrico

Damien Schmitt – batteria

Trace Elements è un progetto nato da Paolo Di Sabatino che ha coinvolto musicisti di fama internazionale. Paolo Di Sabatino, abruzzese di Teramo, pianista, compositore, arrangiatore, si è dedicato esclusivamente al jazz esibendosi con varie formazioni a proprio nome dal “piano solo” all’ottetto. Ha partecipato a numerose trasmissioni radiotelevisive e suonato in importanti clubs e festivals.

“In biochimica e nella nutrizione un oligoelemento (trace element) è un elemento chimico necessario in quantità minime per l’appropriata crescita e lo sviluppo fisiologico di un organismo. In sintesi è un micronutriente. Abbiamo scelto questo nome perché da sempre per noi la musica è necessaria alla nutrizione del nostro spirito. Suonare o ascoltare fa lo stesso, ma la musica deve essere parte integrante della nostra vita. Chi ama la musica è una persona ricca dentro, recettiva, emozionale ed emozionabile”.