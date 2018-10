San Bartolomeo al Mare, dal 1° al 4 novembre va in scena “Autunno con gusto”

San Bartolomeo al Mare. Dal 1° al 4 novembre in piazza Magnolie si terrà “Autunno con gusto”, evento promosso da Comune e realizzato dal Centro Sociale Incontro con la collaborazione di Coldiretti.

I produttori con i loro assaggi gastronomici, insieme a Vinopoli (La Città del vino), con le degustazioni negli stand dello Street Food, saranno protagonisti per 4 giorni, da giovedì a domenica.

“Autunno con gusto” viene realizzato per la prima volta, con lo scopo di presentare le specialità gastronomiche tipiche del periodo. La concomitanza del ponte turisticamente favorevole e la coincidenza con il cinquantenario di San Bartolomeo al Mare sono l’occasione per presentare in modo ancor più importante questa proposta. Ad allietare i visitatori ci sarà anche la ruota panoramica.

Le degustazioni enologiche e culinarie avverranno anche attraverso dei gettoni appositamente creati per l’evento chiamati “Bacco“, in onore del dio romano del vino. I gettoni “Bacco”, acquistabili all’ingresso della piazza, dove si potrà ritirare anche la tracolla Vinopoli, potranno essere utilizzati liberamente in tutti gli stand Vinopoli.

Saranno presenti i migliori street food italiani e stranieri. Il Nebbiolo e il Barbaresco, il Cirò e la Falanghina e altri vini si potranno abbinare alle tante specialità e prelibatezze che ci saranno nei tre giorni di manifestazione: dalla focaccia genovese allo gnocco fritto, dal lampredotto toscano al classico siciliano pani ca meusa, dal gyros greco alla porchetta d’Ariccia.

Durante il week-end, oltre alle testimonianze storiche legate al cinquantenario, avrà luogo un raduno d’auto d’epoca.

L’evento è realizzato con la partecipazione di Aci Imperia, Gruppo Alpini, Associazione San Matteo, Associazione Ca de Puiò, Pasticceria Racca.