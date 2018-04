San Bartolomeo al Mare, appuntamento al 29 aprile per la 1° esposizione cinofila

San Bartolomeo al Mare. Il 29 aprile si terrà la 1°esposizione cinofila aperta a tutti i cani, di razza e meticci. La giornata prenderà il via alle 8.30 con l’apertura delle iscrizioni sul posto, si potranno iscrivere tutti i cani fino alle ore 10:30.

Dalle 11 inizieranno i giudizi e si entrerà nel vivo della gara di bellezza, per le categorie: cuccioli, giovani, adulti, bassotti e american bully che saranno gli speciali di razza per quest’anno. Alle 14, grazie all’intervento dell’associazione cinofila cervese “Le Simpatiche Canaglie” si potrà assistere alle esibizioni di educazione di base, di ricerca e di Mondioring con esercizi di utilità e difesa. Alle 15 i meticci sfileranno per la gara di bellezza giudicata dai bambini. Seguiranno alle 16 le premiazioni per il Best in Show, gli speciali di razza, il miglior junior handler, ed il cane più bello del Golfo Dianese.

Ogni partecipante riceverà il certificato di presenza alla giornata con il giudizio del proprio cane espresso dai giudici presenti. La manifestazione, prima nel suo genere per il comune di San Bartolomeo, mira a diventare un appuntamento a cadenza annuale durante il quale far conoscere meglio i cani e le loro potenzialità. Ogni anno lo speciale di razza sarà diverso.