Sabato 27 ottobre la conferenza “Camille Saint-Saëns a Bordighera”

Bordighera. Sabato 27 ottobre, alle 18, presso l’Hotel Villa Miki, in via Lagazzi 14 si terrà la conferenza “Camille Saint-Saëns a Bordighera” a cura di Ettore De Franco. Interverrà all’incontro Pier Rossi autore del libro “Racconti di Bordighera 2 . Storie – Ricordi – Vite”, Alzani Editore. Letture a cura di Mariarosa Gandolfo e Emanuela Tralci.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Bordighera, sarà il primo di una serie di incontri. Come sottolinea Olga, la titolare dell’albergo: “Senza conoscere il nostro passato non si può andare avanti verso il nostro futuro. La storia di Bordighera è importante perché in essa si intrecciano le vicende di celebri personaggi che qui hanno soggiornato.

Per capire l’importanza posso dire soltanto alcuni nomi: i conti di Strathmore, la regina madre Elizabeth di Inghilterra, la regina Margherita di Savoia, il naturalista Clarence Bicknell, l’architetto Charles Garnier, il botanico Ludwig Winter, la collezionista Peggy Guggenheim, i pittori Pompeo Mariani, Claude Monet, Jean Cocteau, i milionari americani Rottshild e Rockfeller, i compositori Puccini e Camille Saint-Saèns. Scopriamo insieme la storia di Bordighera”.