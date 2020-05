Rolli Days Digital Week

Genova conferma l’appuntamento primaverile con i Rolli Days e lo rilancia per un’intera settimana: dal 16 al 23 maggio le porte dei Palazzi genovesi Patrimonio Unesco si apriranno sul web per portare l’arte e la storia nelle case di tutti gli appassionati. “I Palazzi dei Rolli raccontano la storia di Genova e delle persone che l’hanno portata ad essere regina del Mediterraneo, sono pertanto un tassello fondamentale per conoscere l’identità della Superba.