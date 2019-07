Riva Ligure. Questa sera a partire dalle ore 21.30 nel centro storico verrà realizzato l’evento dedicato alle diverse discipline di danza. Ecco il programma: in piazza Matteotti esibizioni di flamenco, danza del ventre, hip hop e danza jazz, nei giardini Don Luigi Aichino danze country, in Vico Palermo tango argentino infine in via Nino bixio zona archi danza classica. Si ringraziano le scuole Protango, New Movanimart e Old Wild West tutte coordinate per l’occasione da Massimo Ratti.