Riva Ligure, serata di musica e beneficenza a favore di “Un aiuto per Sara”

Riva Ligure. Questa sera in piazza Ughetto dalle 21.30 si terrà una serata dedicata alla beneficenza ed alla musica.

“Il programma della serata sarà così strutturato – spiega l’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza . Si comincia col ballo liscio accompagnata dall’orchestra Antonella Marchini, ci sanno inoltre un laboratorio per bambini e sempre per bambini la pesca di beneficenza, durante la serata verranno venduti i biglietti della lotteria con estrazione dei premi alle 22.30 circa. Importantissimo, l’incasso della lotteria e del denaro già raccolto anticipatamente verrà interamente devoluto alla causa “Un aiuto per Sara” ragazza colpita da aneurisma celebrale.