Riva Ligure, prosegue la rassegna “Sale in Zucca”: il 9 luglio l’incontro con Marco Preve e Adam El

Riva Ligure. La rassegna letteraria “Sale in Zucca”, rappresenta per turisti e residenti un interessante momento di incontro con autori nazionali e locali proponendo per questa quarta edizione un ciclo di nove incontri, condotti dal giornalista Claudio Porchia, cui è stata affidata anche la direzione artistica della manifestazione.

Dopo il felice esordio con gli ultimi libri di Graziano Consiglieri e Antonello Ascheri, lunedì prossimo il programma propone due interessanti libri: “C’è vita su Google” di Marco Preve e “L’amore di una sirena” di Adam El.

“Sale in zucca”, è promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, e propone incontri tutti i lunedì di luglio e agosto alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

“La rassegna prosegue nel migliore dei modi, ottenendo fin dal primo appuntamento una grande partecipazione e dimostrando la validità della nostra scelta di inserire nel programma estivo una proposta culturale di alto livello in grado di stimolare attenzione e interesse dei residenti e dei turisti” – dichiarano il Sindaco Giorgio Giuffra e l’assessore Francesco Benza – “Una iniziativa di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e rilanciare il turismo”

“C’è vita su Google Maps? … e altre storie quasi inverosimili” (Robin edizioni) è una raccolta di otto storie di persone comuni, contemporanee, incastrate nella tecnologia e nel social, nel precariato del lavoro e dei sentimenti, nel nostro mondo, insomma. Marco Preve, torinese di nascita e residente a Genova, è giornalista di Repubblica e collabora con diverse testate, tra cui Micromega e L’Espresso. Si occupa di cronaca giudiziaria, speculazione edilizia, ambiente. Per Chiarelettere ha scritto diversi libri d’inchiesta: Il Partito del cemento, La colata e Il Partito della polizia. Con Ferruccio Sansa cura il blog Liguritutti.E per la prima volta lascia gli articoli per dedicarsi ai racconti

“L’amore di una sirena” nasce da un pensiero d’amore verso la donna, rappresentata dalla Sirena, ma vuole essere anche un invito a riflettere sul futuro del pianeta Terra, un messaggio chiaro: siamo tutti ospiti della Terra e nessuno può sentirsi il padrone. Adam El architetto vive e opera nel comprensorio di Riva Ligure. Ha sempre coltivato la passione per la scrittura ed ha pubblicato diverse opere: “L’armatura Lucente, un viaggio tra il reale e l’immaginario” e “Issa e Mirin, un amore cosmico”

questi i prossimi appuntamenti della rassegna

16 luglio “Ritorno a Caporetto” di Pier Paolo Cervone

23 luglio “Fabrizio Frizzi” di Alberto Infelise con Stefano Pezzini

30 luglio “GliceAmico” di Raffaella Fenoglio e “Cucinare la Cipolla Egiziana” di Marco Damele

6 agosto “Dix Libris” di Gioele Dix con Renata Barberis

20 agosto Facezie e Vignette con Freddy Colt e Tiziano Riverso

27 agosto “Non fa niente” di Margherita Oggero e “Il ballo degli amanti perduti” di Gianni Farinetti con Renata Barberis