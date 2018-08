Riva Ligure, prosegue la rassegna letteraria Sale in Zucca

Riva Ligure. Gioele Dix ospite di Sale in Zucca, la manifestazione letteraria promossa dal comune di Riva Ligure. Lunedì 6 agosto con inizio alle 21.15 l’incontro Gioele Dix e la presentazione del libro “Dix Libris” con Renata Barberis, critica letterarie e curatrice di importanti rassegne culturali.

L’incontro con l’attore e scrittore Gioele Dix prevede la presentazione del libro “Dix libris. La mia storia sentimentale della letteratura” (Rai-Eri) con l’introduzione di Renata Barberis e Claudio Porchia.

Alcuni dei nostri migliori amici vivono allineati su uno scaffale, in casa nostra. Sono i libri, meravigliosi compagni capaci di mantenere più di quanto promettono. Sono i protagonisti di questa esplorazione di Gioele Dix tra i romanzi e le poesie che gli hanno cambiato la vita. Da Orwell a Brecht, da Groucho Marx a Szymborska, un piccolo canone personale che non ha la pretesa di essere autorevole, tantomeno l’illusione di essere esaustivo, ma vuole condividere esperienze di vita, scoperte fatte tra le righe, passioni divampate e mai spente. Per questo la sua storia minima della letteratura è autenticamente “sentimentale”: personale, appassionata e intrisa di una forma pura di amore, quella dell’uomo per il suo libro. È così, in fondo, che si trasmette il salvifico contagio chiamato “lettura”.

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna curata dal giornalista Claudio Porchia:

– 20 agosto Facezie e Vignette con Freddy Colt e Tiziano Riverso

– 27 agosto “Non fa niente” di Margherita Oggero e “Il ballo degli amanti perduti” di Gianni Farinetti con Renata Barberis.