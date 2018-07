Riva Ligure, prosegue la rassegna culturale “Sale in zucca”

Riva Ligure. Grande partecipazione all’incontro dedicato alla gastronomia e antiche ricette. Applausi per Raffaella Fenoglio, Marco Damele, Anna Maria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi. Lunedì prossimo Sale in Zucca ospiterà Gioele Dix.

Una piazza gremita in ogni ordine di posto ed una lunga fila di persone in coda per l’acquisto dei libri presentati hanno caratterizzato l’incontro di ieri a Riva Ligure. Il pubblico ha seguito con attenzione e si è anche divertito durante la presentazione dei libri “GliceAmico” di Raffaella Fenoglio, “Cucinare la Cipolla Egiziana” di Marco Damele e “Riva Ligure… tra ricordi e sapori di un tempo” di Anna Maria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi. Sul palco un ospite di eccezione, l’ex sindaco di Riva Ligure, Bruno Freccero, che ha contribuito alla realizzazione del libro, raccontando episodi poco noti della vita della città. Tre libri interessanti che hanno catturato l’attenzione di turisti e residenti, un pubblico di oltre 200 persone che sono affezionati alla rassegna letteraria e che aspettano il lunedì per incontrarsi e riflettere su temi sempre di grande attualità.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure prevede incontri letterari tutti i lunedì sera in piazza Matteotti.

Lunedì 6 agosto con inizio alle 21.15 l’incontro Gioele Dix e la presentazione del libro “Dix Libris” con Renata Barberis, critica letterarie e curatrice di importanti rassegne culturali.

“Siamo molto contenti del successo anche di questo incontro – dichiara l’assessore Francesco Benza – e anche del favore ottenuto dagli autori locali. Il pubblico di Riva Ligure si conferma come un pubblico importante per la partecipazione e il calore con cui accoglie gli autori”.

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna curata dal giornalista Claudio Porchia:

20 agosto Facezie e Vignette con Freddy Colt e Tiziano Riverso.

27 agosto “Non fa niente” di Margherita Oggero e “Il ballo degli amanti perduti” di Gianni Farinetti con Renata Barberis.