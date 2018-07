Riva Ligure. Prosegue la rassegna “BimBumBam! ArRiva il festival dei bambini” con lo spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi.

Questa sera a Riva Ligure in piazza Matteotti a partire dalle 21 Nicola Pesaresi si esibirà nel suo spettacolo di ventriloquia, una serata rivolta ai bimbi ma anche per adulti… da non perdere.

L’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza ricorda che tutte le manifestazioni della rassegna BimBumBam! sono gratuite per tutti coloro che parteciperanno agli eventi.

Tornando all’artista scopriamo chi è Nicola Pesaresi. L’artista dopo essersi diplomato intraprende un percorso artistico che lo porta a conoscere diverse forme espressive; dalla musica, alla giocoleria, al Teatro. Frequenta laboratori teatrali con Maestri di rilievo nella scena Italiana, spaziando dall’improvvisazione teatrale, al teatro bambini, al teatro di prosa ed alla commedia dell’arte. Dopo aver affrontato decine di esperienze teatrali, recitando in tutta Italia, consegue l’attestato di “Assistente Specialistico Socio Educatore” ed approda al mondo del teatro bambini. Comincia a proporre laboratori teatrali e cinematografici nelle scuole di ogni ordine e grado con grande successo.

Si è esibito in palcoscenici di prestigio, come il Palasport NELSON MANDELA Forum E L’OBI HALL di Firenze, Piazza del Popolo di Roma, il FANTACITY di Perugia, IL CLOWN & CLOWN Festival di Monte San Giusto e molte piazze e teatri. Nel 2012 ha partecipato ad Italia’s Got Talent accedendo alle fasi finali e riscuotendo un incredibile consenso tra il pubblico e i giudici della trasmissione. Nel 2017 Partecipa al Talent Show “Tu Si Que Vales” su Canale. Tiene laboratori di formazione per Bambini, Ragazzi, Educatori, gruppi di animazione ed aspiranti artisti. Si esibisce in Festival di Artisti di Strada di calibro Internazionale e frequenta spesso trasmissioni televisive per Mediaset, Rai e La7. Ha una pagina Facebook molto seguita dalla quale pubblica video che raggiungono decine di migliaia di visualizzazioni.

Per quanto i Ventriloqui in Italia siano veramente pochissimi anche a causa della difficoltà di modulazione della lingua Nicola Pesaresi è sicuramente uno de 3/4 artisti più attivi a livello Nazionale

Semifinalista ITALIA’S GOT TALENT (CANALE 5 – MEDIASET) Edizione 2012

2° CLASSIFICATO . LA FABBRICA DELLA COMICITA’ – Firenze, 2015

1° CASSIFICATO PREMIO TAKIMIRI “UNA VITA PER IL CIRCO” Clown e Clown Festival, 2015

FINALISTA “Festival del Cabaret Emergente di Modena” 2017 – Vincitore premio “SI FA PER RIDERE” COME ARTISTA Più TELEVISIVO

PARTECIPAZIONE A “Tu si Que Vales” 2017