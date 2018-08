Riva ligure, piazza gremita per Gioele Dix ospite di “Sale in zucca”

Riva Ligure. Oltre 250 persone alla presentazione del suo ultimo libro con Renata Barberis

In una piazza gremita in ogni ordine di posto, con molte persone rimaste in piedi, ha mantenuto le promesse della vigilia, un incontro divertente con un attore e scrittore simpatico e amante della letteratura.

Presentato dalla brillante Renata Barberis, l’incontro ha esplorato i 20 libri indicati dall’autore come quelli capaci di cambiarti la vita. Tra romanzi e poesie, da Orwell a Brecht, da Groucho Marx a Szymborska, dalla Bibbia ad Achille Camapnile il pubblico è stato accompagnato alla scoperta del piacere della lettura, apprezzando sia i momenti più divertenti, ma anche le riflessioni più serie.

Al termine una lunga fila di persone per acquistare il libro, esaurito in pochissimo tempo, e per salutare un autore che con la sua presenza ha dato lustro alla rassegna letteraria organizzata dal comune di Riva Ligure. Prima dell’incontro il Sindaco, Giorgio Giuffra ha colto l’occasione per mostrare a Gioele Dix il nuovo SEM, lo spazio espositivo multimediale.

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna curata di Claudio Porchia:

20 agosto Facezie e Vignette con Freddy Colt e Tiziano Riverso

27 agosto “Non fa niente” di Margherita Oggero e “Il ballo degli amanti perduti” di Gianni Farinetti con Renata Barberis.