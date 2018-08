Riva Ligure, l’estate si chiude con una festa dedicata alle bollicine

Riva Ligure. Il calendario estivo delle manifestazione del Comune di Riva Ligure si chiude con una festa dedicata alle bollicine all’insegna della musica, della cultura e dell’enogastronomia. Abbiamo pensato di chiudere quest’estate che ha visto svolgersi 61 manifestazioni tra luglio e agosto con un brindisi non solo simbolico – commenta l’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza – ed un evento appunto che contemplasse un connubio tra musica cultura e bollicine non poteva che essere la formula più azzeccata.

La festa si terrà venerdì 31 agosto con inizio alle ore 21.30 in piazza Matteotti è sarà dedicata al mondo delle bollicine. Il programma con ingresso libero prevede alle ore 21.30 un intrattenimento musicale con un duetto del cantautore Silas. A seguire un incontro con Barbara Ronchi della Rocca sul tema il galateo delle bollicine con presentazione del suo ultimo libro “Bollicine che passione!”, che ha ispirato il titolo della manifestazione. Presentata dal giornalista Claudio Porchia, l’esperta di galateo e bon ton racconterà al pubblico curiosità e episodi del mondo delle bollicine: per saperle gustare, per educare i meno esperti e per accontentare i più raffinati. Al termine una degustazione interessante, quella del nuovo Asti Secco delle Cantine Acquesi di Acqui Terme. un prodotto nuovo dal perlage fine e persistente, profumo intenso, fruttato di pesca e melone, floreale e aromatico, tipico del vitigno Moscato bianco. Al vino sarà abbinata l’assaggio di un innovativo gusto gelato, “Bollicine”, in due versioni, Asti Secco e Brachetto dolce, con un aroma originale e profumi intensi.