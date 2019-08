Riva Ligure, la giornalista Donatella Alfonso e il maresciallo Antonio Brunetti protagonisti di Sale in zucca

Riva Ligure. La rassegna “Sale in zucca”, promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem propone un doppio appuntamento per lunedì 12 agosto con Donatella Alfonso ed il libro” Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell’uomo che si oppose alle Br” insieme al Maresciallo dei Carabinieri Antonio Brunetti, che presenterà il suo libro “I 31 uomini del Generale”.

Due episodi importanti e particolarmente significativi di un periodo caratterizzato dal terrorismo: la morte di Guido Rossa, operaio e sindacalista all’Italsider di Genova Cornigliano, assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 e la cattura dei brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini ad opera dei carabinieri del generale Carlo Alberto dalla Chiesa,

