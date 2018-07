Riva Ligure, la Compagnia Stabile Città di Sanremo debutta con la nuova commedia

Riva Ligure. “Dopo il grande successo dello scorso anno con lo spettacolo “U nu l’è mai tropu tardi!”, – commenta l’assessore al turismo Francesco Benza. Un’altra serata all’insegna della tradizione ligure con la Compagnia Stabile Città di Sanremo che questa sera a Riva Ligure in Piazza Ughetto debutta con la nuova commedia “Aria di Festival”.

La storia è ambientata in una pensione sanremese, in Via Gioberti “La melodia”. Le due non più giovanissime proprietarie adorano due cantanti dei loro tempi. E ignorano altri spasimanti, loro pensionanti, che cercano di conquistarle sempre più ingelositi. Il colpo di scena arriverà quando i due cantanti amatissimi si presenteranno al cospetto delle due albergatrici da lì un crescendo di equivoci e battute esilaranti. Regia di Anna Blangetti. Inizio spettacolo ore 21. Ingresso libero.