Riva Faraldi, viaggio nell’affascinante mondo dell’arpa con Sara Terzano

Riva Faraldi. In occasione della Festa di San Salvatore, la Chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo di Riva Faraldi (IM), località immersa tra gli ulivi ed il mare nell’entroterra ligure, ospita il brillante concerto “Viaggio nel Mondo dell’Arpa” dell’arpista Sara Terzano, lunedì 6 agosto alle 21.30 ingresso libero e gratuito.

L’arpista torinese è titolare della Cattedra di Arpa del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria ed è attiva sulla scena internazionale come solista e come Prima Arpa in importanti orchestre ed ensemble; fondatrice del Gruppo Cameristico Alchimea, in qualità anche di architetto e compositrice, realizza concerti e seminari con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico attraverso la musica con programmi e repertori confezionati ad hoc.

Sara Terzano è reduce della V Masterclass Internazionale del Festival di Villa Faraldi che ha portato a Luglio nella vallata giovani arpisti e artisti per confrontarsi non solo con lo studio dell’arpa ma anche sul dialogo tra le Arti e per condurre il pubblico alla scoperta di nuovi repertori e di luoghi di grande fascino.

Per la serata di Riva Faraldi, Sara Terzano presenterà un variegato programma che spazia dal repertorio classico e operistico alla musica tradizionale dedicata alla danza esaltando le caratteristiche timbriche ed espressive del suo intrigante strumento. Pagine del periodo barocco di G.F. Haendel e J.S. Bach in linea con lo stile della chiesa teatro del concerto si alterneranno a pirotecniche variazioni originali per arpa su temi d’opera di W.A. Mozart, G. Bellini, G. Puccini, G. Verdi e P. Mascagni creando un viaggio immaginario in atmosfere dense di emozione.

A conclusione del programma classico chiuderà il concerto un vivace pot-pourri di danze per riscoprire attraverso l’arpa la gioia della Musica.