Prendono il via a Imperia due corsi di scrittura creativa con Sara Rattaro

Imperia. Sabato 6 luglio alle 9 presso il Caffè Vergnano, in via Berio 19, l’Associazione culturale due parole in riva al mare organizza due corsi di scrittura creativa con Sara Rattaro: Colazione di scrittura con Sara Rattaro e Merenda di scrittura con Sara Rattaro.

Colazione di scrittura con Sara Rattaro. Una colazione con Sara Rattaro per entrare nel laboratorio dello scrittore e parlare di come si costruisce la trama del romanzo, dell’importanza dei personaggi e dei dialoghi.

Programma del corso:

• Introduzione, premessa narrativa

• La trama: come si costruisce

• Anticipare senza svelare

• Personaggio piatto o complesso?

• Il dialogo

Orario dalle 9 alle 13.

Quando e dove: sabato 6 luglio presso Il Caffè Vergnano, saletta riservata.

Costo: il workshop avrà un costo di 55 euro a persona colazione inclusa ( cappuccio, brioches o focaccia e spremuta) con coffee break a metà mattina.

Corso riconosciuto dalla piattaforma So.F.I.A come corso di formazione per docenti

Termine di iscrizione: entro e non oltre il 29 giugno.

Per iscrizioni telefonare al numero 339 2877093 o scrivere dueparoleinrivalmare@libero.it.

Sabato 6 luglio dalle 15 alle 17 presso Caffè Vergnano, via Berio Imperia

Merenda di scrittura con Sara Rattaro.

Una merenda con Sara Rattaro per entrare nel laboratorio dello scrittore e parlare di come si costruisce la trama del romanzo, dell’importanza delle parole e dei personaggi.

Programma del corso:

•Fabula e intreccio: giochiamo con la trama? Ora cosa succede?

•Giochiamo con le parole: come si racconta una scena importante? Facciamoci aiutare da Billy Elliot.

Orario dalle 15 alle 17

Quando e dove: sabato 6 luglio presso Il Caffè Vergnano, saletta riservata.

Costo: il workshop avrà un costo di 40 euro a persona con merenda inclusa ( brioches o focaccia, pane e nutella e spremuta).

Termine di iscrizione: entro e non oltre il 29 giugno.

Per iscrizioni telefonare al numero 339 2877093 o scrivere dueparoleinrivalmare@libero.it.

La docente: Sara Rattaro nasce e cresce a Genova, dove si laurea con lode in biologia e scienze della comunicazione. Nel 2009 completa il suo primo romanzo Sulla sedia sbagliata che viene letto e scelto dall’editore Mauro Morellini. Il romanzo ottiene un buon successo di pubblico e critica. Nel 2011 scrive il suo secondo romanzo Un uso qualunque di te, che ben presto scala le classifiche e diventa un fenomeno del passaparola, pubblicato dalla casa editrice Giunti nel 2012.

Non volare via è il suo primo romanzo pubblicato con Garzanti. La scrittura di Sara e la sua voce unica hanno già conquistato i più importanti editori di tutta Europa, che hanno deciso di scommettere su di lei e di pubblicarla.

Del 2014 il romanzo Niente è come te, sempre edito da Garzanti, vince il premio Bancarella 2015; nel 2016 esce Splendi più che puoi, sempre per Garzanti e si aggiudica il Premio Rapallo Carige per la Donna Scrittrice . Il 21 marzo 2017 verrà pubblicato il nuovo romanzo L’amore addosso edito da Sperling & Kupfer.

Nel febbraio 2018 è stato pubblicato Uomini che restano, Sperling & Kupfer e a novembre Andiamo a vedere il giorno, Sperling & Kupfer. Per la Mondadori ragazzi ha pubblicato Il cacciatore di sogni e Sentirai parlare di me.

Sara Rattaro è docente di scrittura creativa alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Genova e dirige la scuola di scrittura La fabbrica delle storie di Milano presso la Morellini editore.