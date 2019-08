Pompeiana, Adam-el presenta Adam-el e Maddo presenta “Piccole perle di saggezza”

Pompeiana. Incontro con l’autore: Adam-el e Maddo presenta “Piccole perle di saggezza” e racconti brevi, domenica 11 agosto 2019 alle ore 21:15 presso Torre saracena.

“Piccole perle di saggezza” è un alternarsi di pensieri, considerazioni e brevi racconti, conseguenza di un percorso di ricerca negli anni all’interno dell’esoterismo e della simbologia. Ha lo scopo di smuovere emozioni e di far riflettere, sia per i contenuti alquanto particolari, la magia, la mitologia, l’alchimia, sia per la chiave di lettura da usare per aprire il proprio scrigno personale.

L’ autore: Adam-el è lo pseudonimo di Antonio Damele, nato a Riva Ligure dove vive e lavora come architetto. Già da bambino è affascinato dal mistero e dai dischi volanti, mentre a trent’anni ha iniziato a interessarsi di esoterismo, magia e alchimia. Da sempre coltiva la passione per la scrittura e la narrativa, studia e frequenta scrittori e ricercatori contemporanei. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo, L’armatura lucente, l’anno successivo Verso Ucrònia, nel 2017 Issa e Miryn, un amore cosmico. Nel 2018 è uscito il suo ultimo libro, L’amore di una sirena. Tutte le sue opere trattano di amore, conoscenza, trasformazione, e i viaggi sono all’interno di sé, alla ricerca della propria anima.