PINK FLOYD LEGEND ATOM HEART MOTHER tour 2019 in concerto a Sanremo

PINK FLOYD LEGEND in concerto con ATOM HEART MOTHER tour 2019

Con Coro e Orchestra

Teatro Ariston di Sanremo

Giovedi 5 Dicembre 2019 0re 21,15

Un ensamble di 100 artisti per mettere in scena il capolavoro dei Pink Floyd; i Pink Floyd Legend, una band che realizza produzioni molto studiate come esito di una lunga gestazione, uno studio costante nel tentativo di proporre cose nuove accanto ai grandi classici, suoneranno alcuni tra i più grandi successi del gruppo britannico e riproporranno l’esecuzione integrale della suite ATOM HEART MOTHER accompagnati dal Legend Choir & Orchestra, un gruppo di oltre 100 elementi tutti diretti dal Maestro Giovanni Cernicchiaro, che, per l’edizione sanremese si avvarrà della collaborazione del locale Coro Filarmonico Musica Nova. É infatti tradizione della Band romana coinvolgere un coro locale in ogni tappa del tour.

Dal 2012 i Pink Floyd Legend sono i soli ad eseguire la lunga suite nella versione integrale, seguendo la partitura originale e autografata del compositore Ron Geesin accompagnati da coro e orchestra.

Lo show è diviso in due parti, la prima è una classica immersione nel repertorio dei Pink Floyd con frammenti di “Wish you were here” o “The dark side of the moon” e non solo (formazione classica: due chitarre, basso, tastiere, batteria, sax e voci); la seconda parte è caratterizzata dalla presenza di una sezione orchestrale e di un Coro. Il culmine dello spettacolo è segnato dall’esecuzione della suite integrale di Atom Heart Mother, pezzo forte dello spettacolo.

I Pink Floyd Legend si sono esibiti in luoghi di prestigio: l’Arcimboldi di Milano, il Teatro Romano di Ostia Antica, il Teatro Romano di Verona, la sala Santa Cecilia del Parco della Musica a Roma, il Colosseo di Torino, l’Augusteo di Napoli, …ora all’Ariston di Sanremo. La tournée continua a Torino, Teatro Verdi il 6/7 dicembre e il 10 dicembre al Teatro Verdi di Firenze.

Dopo il Concerto matuziano dell’agosto 2017, Queen’s Symphonies e il simpatico siparietto del coro maschile al Festival di Sanremo, edizione2018, Il Coro Filarmonico Musica Nova, esce ancora una volta dal repertorio sacro e classico che lo contraddistingue e aggiunge un’esperienza divertente e impegnativa alle numerose e variegate performance degli ultimi anni, in collaborazione con orchestre e cori nazionali e internazionali.