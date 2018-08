Perinaldo, concerto d’organo a quattro mani con una coppia di concertisti polacchi

Perinaldo. Domenica 12 agosto, alle 21.15, presso la chiesa parrocchiale di Perinaldo, con un concerto dei giovani concertisti Zuzanna e Maciej Bator, prosegue la XIV edizione del Festival Organistico Internazionale “Agati in Concerto” (cfr. www.agatidiperinaldo.org), organizzato da Panta Musica di Imperia con la direzione artistica di Michele Croese.

Zuzanna Bator è organista e operatrice culturale. Si è laureata presso la Akademia Muzyczna di Katowice e presso la Musikhochschule di Stuttgart. Ha studiato nella classe di organo del Prof. Julian Gembalski, Jon Laukvik e Bernhard Haas.

Si è perfezionata con maestri come Lorenzo Ghielmi, Daniel Roth, Peter van Dijk e Guy Bovet.

Ha partecipato, vincendoli, a numerosi concorsi organistici nazionali.

Ha fondato e dirige la “Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit”, che da cinque anni è attiva a Swidnicy. Alla guida di questa istituzione, con il marito Maciej Bator (anche lui organista), ha organizzato negli ultimi anni più di 100 concerti nella regione Dolny Slask.

Nel 2017 è stata insignita del premio “Kobieta z pasja” nell’ambito delle attività culturali del III Swidnickiego Forum Kobiet.

Ha effettuato numerose registrazioni su importanti strumenti quali: Organy Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia NMP w Bardziej (2015) e Organy Kosciola Pokoju w Swidnicy (2017).

Conduce intensa attività concertistica: recentemente ha suonato a Poitiers e Palma de Mallorca.

Maciej Bator è kantor presso la Chiesa della Pace di Swidnicy. Ha studiato organo in Polonia, Svizzera, Germania e Svezia. Conduce intensa attività concertistica e si interessa della promozione e divulgazione della musica organistica e dell’arte organaria, in particolare della storica famiglia dei maestri Schlag. Suona in duo con la moglie Zuzanna Bator, con la quale propone un ricercato repertorio per organo a quattro mani, che spazia dall’ambito sinfonico a quello delle trascrizioni.

Programma:

Improvvisazione sul Salmo n° 1

Improvvisazione sul Salmo n° 47

Correa de Arrauxo (1584 – 1654)

Tiento de medio registro XXV

Johann Caspar Kerll (1627 – 1693)

Passacaglia

Robertsbridge Codex (1330)

Estampie

Meditazione (improvvisazione)

Finale solenne (improvvisazione)