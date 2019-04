Pasqua, 25 aprile e Primo Maggio al Museo Civico Archeologico di Ventimiglia

Ventimiglia. Nelle mattine di Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, il Museo Civico Archeologico sarà eccezionalmente aperto offrendo anche tutta una serie di iniziative per rendere più coinvolgente l’occasione di ammirare le prestigiose opere esposte: sarà possibile fruire di visite guidate a tema e, per le famiglie, partecipare ad attività didattiche per grandi e piccini in cui attraverso cacce al tesoro, letture di fiabe e giochi si potranno scoprire i percorsi espositivi del Forte dell’Annunziata, quello archeologico e quello storico, preistorico/protostorico al piano sotto la terrazza.