Paolo Belli in concerto a Sanremo  per l’ultimo dell’anno

Sanremo. Paolo Belli sarà il protagonista della sera dell’ultimo dell’anno: il concerto del cantante emiliano è previsto per le 22:30 a Pian di Nave. Il pubblico attenderà la mezzanotte in compagnia di Paolo e della sua Big Band, ballando e cantando a ritmo del suo swing travolgente in attesa del brindisi e dello spettacolo pirotecnico che saluteranno il nuovo anno, cui seguirà un DJ set fino all’1 di notte.

Il concerto di Paolo Belli è pura musica e divertimento, in un susseguirsi dei suoi più grandi successi insieme ai classici della musica italiana, con omaggi ad alcuni maestri che hanno influenzato la sua carriera. Uno show in cui ottima musica, fra swing, latin e pop, e grande voglia di stare insieme, formano un mix travolgente per coinvolgere il pubblico che, di canzone in canzone, diventa parte integrante dello spettacolo.

Fra i primi in Italia a proporre lo swing anche in TV, Paolo Belli ha ottenuto numerosi riconoscimenti e attestati di stima da parte di pubblico e critica, conquistando il cuore di tutti gli appassionati di musica dal vivo.

Ed è il live sicuramente la dimensione ideale per il musicista e showman emiliano che in quasi 30 anni di carriera ha collezionato una quantità di spettatori non quantificabile in centinaia di concerti messi in scena. Grandi numeri giustificati dalla passione senza fine per il proprio mestiere e dalla grande carica di energia e positività che Paolo riesce a regalare assieme alla sua Big Band. Si tratta di una delle formazioni più affiatate ed eclettiche che la musica italiana possa vantare, un gruppo di musicisti professionisti che da anni interpreta in maniera magistrale ogni brano presentato nei concerti dal vivo così come nei teatri, nei club o negli studi televisivi, proponendo arrangiamenti sempre nuovi, frutto di ricerca e contaminazioni, che negli anni hanno contribuito a creare quello che viene ormai riconosciuto come il “sound alla Paolo Belli”.

Da anni impegnato su più fronti, Paolo Belli non smette di collezionare un successo dopo l’altro. Alla fortunatissima attività live nelle piazze, che lo porta ad esibirsi di fronte a centinaia di migliaia di persone ogni anno, affianca infatti quella di co-conduttore di ”Ballando con le Stelle” e quella di protagonista di “Pur di Fare Musica”, commedia teatrale che ha debuttato nel mese di novembre 2016 collezionando una serie di sold-out nei teatri di tutta Italia e che tornerà in scena per 10 repliche da gennaio 2018.

Dall’uscita, alla fine degli anni ’80, del suo primo album “Ladri di Biciclette” Paolo Belli ha tenuto centinaia di concerti, tre partecipazioni a Sanremo e due vittorie al Festivalbar, ed ha collaborato con artisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi. Negli ultimi anni, l’innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di affiancare, nella duplice veste di musicista e showman televisivo, personaggi come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci, negli show più riusciti dei varietà targati Rai1.