Ospedaletti, terzo appuntamento con “Il cantico della Bellezza” in memoria di Valerio Venturi

Ospedaletti. Sabato 14 aprile alle 17 si terrà il terzo incontro della rassegna “Il Cantico della Bellezza” voluto per omaggiare la memoria del giornalista e scrittore Valerio Venturi. Dopo l’ottima riuscita dei primi appuntamenti ci si prepara ad accogliere un poeta milanese che con Valerio aveva condiviso ad Ospedaletti diverse passioni giovanili, dalla letteratura al metal, per intendersi: si tratta di Giulio Nicolis, che nel 2016 ha pubblicato con Lo Studiolo la sua raccolta di versi “In nostra assenza”.

Ed è proprio di questa pubblicazione che si discuterà con l’autore, il critico Marco Innocenti, ascoltando alcune liriche lette dall’attore Umberto Salemi, accademico della Pigna per il Teatro. A completare il quadro dell’omaggio a Venturi ci saranno anche due amici cantautori: Geoffrey De Vai, ospedalettese da molti anni trasferito a Milano e il sanremese Christian Gullone. In formula acustica, con chitarra e voce, presenteranno entrambi proprie produzioni in due distinti set.

A tutti i partecipanti sarà omaggiata una copia della rivista “The Mellophonium” nel numero speciale realizzato in memoria del proprio direttore responsabile. Sarà ancora possibile visionare e acquistare il romanzo “Scheda bianca” e il “Testamento spirituale” di Valerio. L’iniziativa è resa possibile grazie all’assessorato alla cultura del Comune di Ospedaletti ed è organizzato dall’accademia della Pigna in collaborazione con il centro studi musicali “Stan Kenton”.