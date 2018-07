Ospedaletti. Prosegue la rassegna musicale giovanile. Questa sera è la volta di Luca Bretta che inizierà a suonare alle 21.30 in Piazza IV Novembre.

Il giovane artista arriva direttamente da Venezia dopo essere stato a Ferrara e ripartirà poi per Trento. Direttore artistico, videomaker, promoter e producer della All for disconnetted di Ferrara, sarà ospite nella città delle Rose per un concerto che durerà tutta la serata.