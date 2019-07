Ospedaletti, in piazza Sant’Erasmo il trio dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo rende omaggio alla canzone italiana

Ospedaletti. Domenica 28 luglio alle 21,30 omaggio alla canzone italiana in Piazza Sant’Erasmo con il trio dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo composto da Cristina Noris, clarinetto, Vitaliano Gallo, fagotto e chitarra, Andrea Olivero, pianoforte.

Verranno eseguite musiche di De Andrè, Paoli, Tenco, Cutugno, Ricchi e Poveri, Modugno, Mina, Boccelli, Il Volo, Baglioni, Celentano, De Crescenzo, Zarrillo, Pausini, Battiato, Renis, D’Alessio, Leali, Antonacci, Ramazzotti, Conte.

Sebbene già a partire dal 1947 fossero nati i primi concorsi per la selezione di “voci nuove” il 29 gennaio 1951 segnò l’inizio dei moderni festival di musica: è il giorno del primo Festival della canzone italiana, trasmesso in diretta via radio dal Salone delle feste del Casinò di Sanremo e presentato dallo storico conduttore radiofonico Nunzio Filogamo, con tre soli interpreti in gara (Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano) che si alternavano nell’esibizione di venti canzoni inedite.

Sanremo fu inoltre uno degli ispiratori del Gran premio Eurovisione della canzone europea, la cui prima edizione andò in onda da Lugano nel 1956.