Ospedaletti, gli eventi in programma dal 7 al 15 luglio

Ospedaletti. Il primo week end di luglio ad Ospedaletti ha un carattere sportivo, si svolgerà infatti un torneo amatoriale misto “Sole, mare e giocare“ di Beach Volley aprendo di fatto la stagione di beach volley ospedalettese.

Con lunedì 9 invece si dà inizio alla Rassegna Film Family che vedrà quattro date tra luglio ed agosto di proiezioni nella Piazza san Giovanni di film per famiglia in collaborazione con l’Associazione Oltre il Cristallo di Dolceacqua. Altra rassegna che inizierà in settimana è il teatro Bimbi. Anche qui gli appuntamenti in Piazza IV Novembre saranno quattro due a luglio e due ad agosto.

L’amministrazione comunale vuole promuovere il paesaggio e la natura che ci circonda con due appuntamenti. Martedì 10 un incontro con la d.ssa Sabina Airoldi, direttore ricerche Istituto Tethys, che ci accompagnerà, proiettando filmati ed immagini, alla scoperta dei cetacei presenti nel nostro mare. Domenica 15 luglio, invece, la guida Marco Macchi, ci farà conoscere i giardini e l’abitato di Ospedaletti.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali: mercoledì 11 all’Auditorium comunale con un magico concerto swing proposto da Freddy Colt e domenica 15 luglio in Piazza IV Novembre per la Rassegna musica Giovane concerto hip-hop e dj set.

Ecco il programma in dettaglio:

– Sabato 7 – Domenica 8 – dalle ore 18 campo beach volley

“Sole-Mare-Giocare” torneo amatoriale misto under 14 a cura del San Giovanni Beach Volley di Ospedaletti

– Lunedì 9 – ore 21.30 Piazza San Giovanni

Rassegna Film Family proiezione del film giallo/romantico “Ammore e Malavita” dei fratelli Manetti.

– Martedì 10 luglio – ore 21.30 Pista Ciclopedonale fronte palazzo comunale

“I cetacei del Santuario Pelagos” divulgazione con immagini del patrimonio marino a cura della d.ssa Sabina Airoldi direttore ricerche Istituto Tethys

– Mercoledì 11 – ore 21.30 Auditorium comunale

Concerto “Varieta’ dello Swing” con l’orchestra “Swing Kids” diretta dal Maestro Freddy Colt

– Giovedì 12 – ore 21.30 Piazza IV Novembre

Rassegna teatro Bimbi “I Sogni Son Desideri” spettacolo divertente e magico a cura del Teatro Dei Mille Colori

– Domenica 15 Luglio ore 21.30 ritrovo Portico comunale

“Passeggiando per Ospedaletti” visita guidata gratuita a cura di Marco Macchi

– Domenica 15 – Piazza IV Novembre

Rassegna Musica Giovane: “Summer Trap” concerto di musica hip-hop

ore 22.00 Dj set a cura di Dj Smooth e Dj Blueberry

ore 22.45 Open Mic e presentazione live a cura di Naesh &C.

ore 23.00 Live di Dabliu, Doublemind, Koda, Sam

ore 00.30 chiusura con Dj set sino ore 01.00