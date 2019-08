Ospedaletti, all’auditorium comunale il concerto dei “Mystic Now Quartet”

Ospedaletti. Sabato 24 agosto alle 21,30 si terrà, presso l’Auditorium comunale, il concerto d’estate dei “Mystic Now Quartet” ad ingresso libero.

Al pianoforte Diego Genta, al violoncello Vincenzo Malacarne, al contrabbasso Mauro Parrinello e voce della cantante imperiese Lorena De Nardi. Il quartetto esegue brani in forma cameristica da loro stessi elaborati, il programma percorre varie epoche e stili da J.S Bach al periodo classico -romantico, passando per la canzone moderna. Le sonorità dei tre strumenti si fondono con quelle della voce in un’ensemble di raffinata atmosfera.