\"Occhi Su Saturno\" a Ospedaletti 

Ospedaletti. Il primo appuntamento della rassegna “Le Stelle sul Mare” organizzato dall‘associazione Stellaria in collaborazione con il Comune di Ospedaletti è dedicato al pianeta più bello della volta celeste e si svolgerà insieme a decine di altri eventi organizzati in tutta Italia in occasione della manifestazione nazionale “Occhi Su Saturno” di cui proprio Stellaria è ideatrice e promotrice.

Dalle 21.25 alle 23.30 attraverso i telescopi messi a disposizione del pubblico sarà possibile ammirare Saturno ed i suoi affascinanti anelli, esplorare i crateri le valli e le montagne della Luna e dare uno sguardo ravvicinato a Giove.

La postazione osservativa sarà allestita sul Piazzale al Mare nei pressi dell’ex scalo merci “La Piccola”. Per evitare assembramenti e vigilare sul rispetto delle norme vigenti il pubblico verrà suddiviso in gruppi. I gruppi si alterneranno con cicli di circa 20 minuti in cui potranno suddividersi ulteriormente per scoprire il cielo ad occhio nudo e osservare direttamente al telescopio. Partecipazione libera.

Informazioni: www.astroperinaldo.it, www.occhisusaturno.it. Messaggi WhatsApp al numero +39 3485520554.