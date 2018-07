Nasce il premio Imperia Musicale per suonare all’Imperia Unplugged Festival

Imperia. L’associazione culturale Imperia Musicale presenta la prima edizione del premio Imperia Musicale, in collaborazione con il Bar 11 della talent scout Monica Tondelli: nato da quello che fino allo scorso anno era il Palco Aperto, il contest, gratuito, permetterà al vincitore di aprire la quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival nel grande concerto di mercoledì 8 agosto in piazza San Giovanni e che vedrà esibirsi L’Aura, Nathalie e Stona.

Il Premio è dedicato alle nuove proposte del panorama musicale nazionale, rivolto a tutti quegli artisti, musicisti e cantautori che si esibiscano in formazione acustica.

E’ possibile iscriversi fino al 15 luglio incluso al seguente link: http://bit.ly/premio-imperia-musicale-2018

Regolamento

Sono ammessi tutti gli artisti che presentino brani inediti di propria composizione e che si esibiscano in formazione acustica. Sono ammesse anche formazioni semi-acustiche, comprensive, ad esempio, di strumenti a fiato, a corda e percussioni. Sono escluse le formazioni elettriche con batteria.

Le iscrizioni sono gratuite e sono aperte a partire dalle 15 di mercoledì 27 giugno ed entro e non oltre le 23 di domenica 15 luglio.

Una giuria di qualità, composta da membri dell’associazione culturale Imperia Musicale, selezionerà un massimo di 12 finalisti che si esibiranno martedì 7 agosto dalle 21 in piazza De Amicis, Imperia presso il locale Bar 11. Gli artisti si esibiranno presentando il brano in concorso più un altro brano di loro composizione a scelta. Lo spazio sarà curato in collaborazione con Radio GRock, che presenterà gli artisti partecipanti e darà spazio a tutti con interviste.

I 12 finalisti saranno al vaglio di una giuria di qualità composta da membri dell’Associazione Culturale Imperia Musicale, giornalisti e esperti del settore, i quali selezioneranno un vincitore che si aggiudicherà il primo Premio Imperia Musicale consistente in una targa di riconoscimento e la possibilità di esibirsi in apertura alla serata di mercoledì 8 agosto alle 21 in piazza San Giovanni a Imperia, terza e ultima serata della quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival che avrà ospiti L’Aura, Nathalie e Stona. L’organizzazione offrirà al vincitore vitto e alloggio per la notte fra mercoledì 8 agosto e giovedì 9 agosto.

L’Associazione Culturale Imperia Musicale metterà a disposizione degli artisti tutta l’attrezzatura necessaria e sufficiente per la propria esibizione, ossia un service professionale e una strumentazione minima, come una chitarra e una tastiera. L’orario di convocazione per

Gli artisti selezionati saranno contattati entro e non oltre giovedì 23 luglio dagli organizzatori ai contatti email e telefonici forniti attraverso il modulo di iscrizione.

Per qualsiasi dubbio e informazione: artisti@imperiamusicale.it

Imperia Unplugged Festival 2018, 6-7-8 agosto, Imperia Oneglia